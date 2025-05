Appennino 2000 conquista la Prima categoria: un trionfo storico per il calcio locale

Nato nel 2001 per unire il calcio fra Montese e Castel d’Aiano, sul confine fra Modena e Bologna, l’Appennino 2000 ha conquistato per la prima volta la Prima categoria (foto) con una stagione super in Seconda ’I’, in cui dopo il ko con la Libertas Ghepard (arrivata poi a -1) ha chiuso con 5 successi tenendo a distanza i rivali. Al timone c’è il porrettano Adolfo Gentilini, arrivato a ottobre 2022 con la squadra ultima a zero e punti e capace in 2 anni e mezzo di riscrivere la storia.

"L’obiettivo erano i playoff – spiega il mister – ma visto tutto quello che ci è successo penso che vincere sia stato un piccolo miracolo. Abbiamo perso subito Nicolò Sabattini che l’anno scorso ci aveva fatto 12 gol, poi Biffoni si è rotto il braccio, mentre da gennaio abbiamo perso per il crociato Ronchi, Mancini e Cristiano Sabattini. Sembrava una mission impossible, ma gli innesti di Galati e Puzone (12 gol in due da gennaio) e un Corvino capace di migliorarsi con 23 gol dopo i 22 di Vado ci hanno permesso di vincere. La differenza l’ha fatta il gruppo e la forza della società, a cui dedico la vittoria. La festa? Ora andremo al mare e a mangiare le zampanelle porta fortuna a Pietracolora". d.s.