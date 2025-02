Appignanese, un punto con la Pergolese

APPIGNANESE 1 PERGOLESE 1

APPIGNANESE: Amico, Rapaccini, Fermani (22’ st Raffaelli), Ghannaoui, Argalia (1’ st Zitti), Brandi, Tarquini, Gagliardini (37’ pt Carboni), Raponi (38’ st Daniele), Voinea, Jayed (22’ st Morresi). All: Canesin.

PERGOLESE: Sabbatini, Anastasi (8’ st Bartolucci), Luciani, Fontana, Rebiscini, Lattanzi Elia, Carbonari (16’ st Giudici), Gaia, Ghetti (21’ st Lombardi), Lattanzi Francesco, Bucefalo. All.: Guiducci.

Arbitro: Giorgini di Jesi.

Reti: 30’ Rebiscini, 15’ st rig. Voinea.

Note: spettatori 130 circa. Espulso Raffaelli al 43’ st e l’allenatore Guiducci al 50’ st per proteste.

Si rende subito pericolosa la Pergolese con Fontana sul quale è bravo Amico, al 30’ gli ospiti si portano in vantaggio con Rebiscini da azione d’angolo. Nella ripresa i locali al 9’ si fanno vivi con Raponi, il portiere respinge in angolo. Per fallo di mano l’arbitro assegna al 15’ il rigore ai locali trasformato da Voinea. La partita rimane in bilico e al 40’ ci pensa Amico con un grande intervento a mantenere inviolata la porta, nel recupero gli ospiti invocano il rigore per un fallo di mano.