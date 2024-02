Applausi, ma zero punti. Real Forte a testa alta

livorno

2

real forte querceta

1

LIVORNO (3-5-2): Facchetti; Schiaroli (20’ st Brenna), Tanasa, Savshak; Camara (29’ st Nizzoli), Bellini (20’ st Likaxhiu), Sabattini (29’ st Frati), Nardi, Carcani; Giordani, Rossetti (35’ st Luis Henrique). All. Fabio Fossati.

REAL FORTE QUERCETA (4-3-1-2): Gatti; Meucci, Tognarelli, Masi, Giubbolini (44’ st Scarpa); Pecchia (32’ st Gabrielli), Gemmi (47’ st Vietina), Giuliani (37’ st Apollloni); Advillari (18’ st Michelucci); Pegollo, Flores Heatley. All. Francesco Buglio.

Arbitro: Guitaldi di Rimini.

Reti: 23’ pt Rossetti, 24’ st Flores Heatley, 41’ st Tanasa.

Note: ammoniti Gemmi, Schiaroli, Meucci, Tognarelli. Angoli 1-4. Recupero 1’+6’.

LIVORNO – Il Real Forte Querceta esce a testa ma senza punti dalla sfida proibitiva contro il Livorno. È una rete nel finale del difensore Tanasa (già decisivo contro il Tau Calcio) a condannare i versiliesi a una sconfitta immeritata, dopo che Flores Heatley a metà ripresa aveva pareggiato la rete di Rossetti. Finisce 2-1, con il Livorno che continua la sua rincorsa al primo posto mentre il Real Forte Querceta si ferma dopo sette risultati utili di fila e può rammaricare per le tante occasioni non sfruttate. Pur senza il suo giocatore migliore (Podestà, fermato dal giudice sportivo), il Real Forte Querceta se l’è giocata a viso aperto, con un atteggiamento non speculativo.

Ritmo alto fin dall’avvio, con Flores Heatley che ci prova dopo una manciata di secondi. Risponde il Livorno con Giordani, ma la difesa del Real Forte Querceta fa buona guardia. In una fase stanca della gara, il Livorno trova all’improvviso il vantaggio, sfruttando la qualità dei suoi attaccanti: Giordani libera in area Rossetti la cui girata non lascia scampo a Gatti. La reazione del Real Forte Querceta è affidata a Pegollo che non approfitta di un’incomprensione tra Schiaroli e Savshak e spara alto. Il primo tempo si chiude con un tentativo in rovesciata di Tanasa: palla alta di poco.

Ripresa molto più frizzante: ci prova subito l’ex dal cuore amaranto Pecchia, bravissimo Facchetti a opporsi. Pochi minuti Gatti non è da meno sul tentativo di Sabbatini. Al 69’ ecco il pareggio Real: Pegollo si porta a spasso Savshak e crossa a centro area per Flores Heatley che da pochi passi non sbaglia. Il Livorno accusa il colpo e lo scatenato Pegollo sfiora il sorpasso con un destro dal limite. Il Real Forte Querceta sembra in controllo ma, a cinque minuti dalla fine, il solito calcio da fermo condanna i versiliesi: Tanasa è il più lesto e in mischia firma il 2-1. L’assedio finale del Real Forte Querceta produce due occasioni: la prima di Pegollo termina di poco alta; nella seconda Facchetti devia in angolo la conclusione di Apolloni.

Michele Nardini