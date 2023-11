Appuntamento domani sul campo delle Badesse (ore 14,30). La Baldaccio nella tana del Siena. Baldolini verso una sfida storica

Quello che andrà in scena tra poche ore sarà a tutti gli effetti un appuntamento con la storia. Per la Baldaccio Bruni quella di domani sarà una partita da ricordare a lungo sugli annali biancoverdi. I ragazzi di Luca Baldolini infatti proveranno non solo a fermare la prima della classe, una squadra che ha allungato a più sei il vantaggio sulla seconda, ma andrà soprattutto a fare visita ad una formazione che ha militato in serie A, che vincendo anche partite con avversari del calibro dell’Inter. Già perchè il calendario del campionato di Eccellenza mette sulla strada della Baldaccio Bruni i bianconeri del Siena.

I ragazzi di Baldolini arrivano a questo incrocio forti della vittoria ottneuta in rimonta contro il Siena dimostrando ancora una volta una buona organizzazione di gioco e un buon momento di forma. Non è certo da meno il Siena. Giusto per dare qualche numero sono 20 i gol fatti dai bianconeri, sei quelli al passivo, per quelli che sono il miglior attacco e la seconda miglior difesa del girone B. Reduce da cinque successi consecutivi (preceduti dal pari in casa del Terranuova Traiana) il Siena di Lamberto Magrini e del direttore sportivo Simone Guerri, aretino doc, ha potuto allungare in testa al gruppo grazie al turno di riposo e al mezzo passo falso della Castiglionese e adesso vuole solo correre forte. Di contro ecco una Baldaccio che ha trovato una sua quadratura, nonostante qualche sbavatura e incidente di percorso che può starci. Fuori casa sono arrivate due vittoria, di cui una contro lo Scandicci, vale a dire un’altra formazione annoverata tra le big ad inizio stagione e adesso costretta ad inseguire. Non dovrebbero esserci sorprese nell’undici titolare con la miglior ofrmazione possibile per la Baldaccio. Calcio di inizio alle 14,30 sul campo de le Badesse. Arbitro dell’incontro Francesco Duranti della sezione di Trento, coadiuvato da Kristian Rama di Livorno e Vincenzo Mongelli di Pisa.