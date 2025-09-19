Aquila. Anticipo di campionato a Grosseto

Arezzo, 19 settembre 2025 – Ancora a caccia della prima vittoria stagionale, l’Aquila Montevarchi sarà di scena domani pomeriggio alle 15 allo stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto, anticipo della terza giornata di campionato. La squadra di Simone Marmorini ha iniziato con il piede giusto in Coppa Italia, battendo 2-1 il San Donato, ma in campionato non è ancora riuscita a sbloccarsi: prima il pesante 4-2 sul campo del Foligno, poi il pari casalingo per 1-1 proprio contro il San Donato Tavarnelle. Il Montevarchi si presenta così con 1 punto in classifica, 3 reti realizzate e ben 5 subite. Numeri che mettono in evidenza la necessità di trovare maggiore solidità difensiva.

Avversario di giornata sarà la rivale Grosseto, squadra con ambizioni di alta classifica, reduce dal successo per 1-0 contro il Foligno. I biancorossi hanno 3 punti frutto dell’ultima vittoria e della sconfitta dell’esordio a Seravezza (2-1). Anche per i maremmani si tratta di un avvio in chiaroscuro, non ancora all’altezza delle aspettative di una piazza che da anni punta a tornare protagonista. Calcio d’inizio domani, sabato 20 alle 15: Montevarchi a caccia del primo successo, Grosseto deciso a confermarsi. Una sfida che promette intensità e risposte importanti per entrambe.