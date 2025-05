Aquila conferma impegno in Serie D con budget ridotto e focus sui giovani talenti

di Giustino Bonci

Nessun disimpegno, anzi la conferma della volontà di "continuare nella gestione societaria e di tutte le attività, sportive e non, intraprese". E’ l’esordio della nota dell’Aquila che subito dopo la fine del campionato, concluso centrando la salvezza e prima delle scelte tecniche, si è messa all’opera per definire le risorse da investire nella prossima stagione di Serie D. Ebbene, i vertici rossoblù sono pronti ancora una volta a rimboccarsi le maniche anche se al tempo stesso si dicono "aperti e disponibili all’ingresso di nuovi soci", senza nessuna preclusione. Con la stessa chiarezza, peraltro, il direttivo del sodalizio fondato nel 1902 precisa che il budget dell’annata sportiva 2025-2026 "sarà ridotto per contenere i costi ed eliminare le sofferenze economico-finanziarie accumulate negli anni", soprattutto quelle relative al biennio in Lega Pro. Sui costi sostenuti pesa, inoltre, la realizzazione dell’Academy Center, ovvero il rifacimento dell’antistadio, trasformato in uno dei pilastri dell’impiantistica cittadina.

Una struttura di fondamentale importanza per la valorizzazione del settore giovanile tanto che, rimarcano dalla sede di via Gramsci, la prima squadra verrà formata puntando su ragazzi desiderosi di emergere e in particolare sui calciatori del proprio vivaio. A cominciare dagli under che hanno già debuttato e segnato in Interregionale, dai 2006 Elia Tommasini (3 gol per lui) e Nicola D’Alessandro, al 2008 Francesco Galastri, già seguito da diverse squadre. Il comunicato si chiude con l’auspicio, o meglio la certezza, che gli sportivi comprenderanno il momento e continueranno come sempre ad assicurare il loro sostegno ai colori. Nascerà, dunque, uno spogliatoio dall’anagrafe verde, simile al precedente, e d’altronde la politica di promozione dei ragazzi del territorio dà i suoi frutti.

Tanto che il si è aggiudicato i 30 mila euro messi in palio dalla Lega Dilettanti, piazzandosi al secondo posto nella classifica finale del contest "Giovani D Valore" per il girone E, con 575 punti, dietro l’Orvietana e davanti a Sporting Trestina, Flaminia e Ghiviborgo. Riconoscimento alla missione dei dirigenti rossoblù di dare fiducia ai talenti fatti in casa.