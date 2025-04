Aquila. Domani anticipo con la Fezzanese

Arezzo, 04 aprile 2025 – Si giocherà domani sabato 6 aprile la sfida tra Fezzanese e Aquila Montevarchi, anticipata per la concomitanza con il Palio dei Micci, manifestazione storica che si svolgerà a Querceta e nel campo sportivo del Buon Riposo a Pozzi di Seravezza, dove andrà in scena la partita. Calcio d’inizio fissato per domani alle ore 15. Per il Montevarchi è un altro esame importante nella corsa salvezza. I rossoblù, undicesimi con 34 punti, sono attualmente fuori dalla zona playout, ma il margine è minimo e con ancora 5 giornate da disputare nulla è deciso.

Nell’ultimo turno la squadra di Atos Rigucci ha strappato un buon pareggio per 2-2 contro la Fulgens Foligno, seconda forza del campionato. È il terzo pareggio consecutivo per il Montevarchi, che però non trova la vittoria dal 19 gennaio scorso (1-0 sul campo del Ghiviborgo). Mister Rigucci, dopo l’ultima partita, ha sottolineato l’impegno e la determinazione dei suoi. "Mi preme fare i complimenti ai ragazzi - aveva detto il tecnico rossoblù - perché in una situazione di emergenza sono stati forti, anche perché non ci dimentichiamo che abbiamo giocato contro una signora squadra”.

Domani dall’altra parte ci sarà la Fezzanese, ultima in classifica con 22 punti e ormai molto probabilmente destinata alla retrocessione. I liguri hanno il secondo peggior dato difensivo del girone con 48 gol subiti e arrivano da due sconfitte consecutive, l’ultima per 2-0 sul campo del Grosseto. Nelle ultime 5 giornate hanno però raccolto 5 punti (più del Montevarchi a 3), ma il ritardo dalle altre squadre è ampio, 8 punti dal 16° posto. Per il Montevarchi domani sarà quindi fondamentale approcciare la gara con la giusta mentalità, evitando cali di tensione contro una squadra che, pur in difficoltà, parte tutt’altro che già sconfitta in partenza.

E’ quindi una partita molto importante per la formazione di Rigucci, che dopo il buon pareggio di domenica scorsa al Brilli Peri con la Fulgens Foligno è chiamata ad un successo che non può mancare, E non solo perché gioca con l’ultima della classe. Le altre squadre impelagate nella lotta per non retrocedere sono infatti impegni non facili e potrebbe l’occasione giusta per fare un bel salto in avanti in classifica. Adesso saranno solo finali per l’Aquila, che la settimana successiva riceverà al Brilli Peri il Trestina.