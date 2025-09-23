Aquila. Domani arriva la capolista

Acquista il giornale
Impegno difficile con il Seravezza nel turno infrasettimanale di serie D.

di MARCO CORSI
23 settembre 2025
Arezzo, 23 settembre 2025 – Sfida delicata domani pomeriggio alle 15 al “Brilli Peri”, dove l’Aquila Montevarchi attende il Seravezza Pozzi per il turno infrasettimanale della quarta giornata di campionato. La squadra di Simone Marmorini è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il bilancio parla di un solo punto in tre giornate (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 4 reti realizzate e 8 subite: numeri che confermano le difficoltà difensive mostrate in questo avvio. I rossoblù si trovano al 17° posto in classifica, penultimi davanti soltanto al Trestina. Al “Brilli Peri” arriverà però la formazione più in forma del girone: il Seravezza Pozzi, capolista a punteggio pieno con 9 punti, 4 gol realizzati e soltanto 1 subito. I versiliesi hanno confermato l’ottimo avvio anche nell’ultima giornata, superando 1-0 lo Sporting Trestina. Calcio d’inizio domani, mercoledì 24 settembre alle 15: per l’Aquila Montevarchi una prova di carattere contro la squadra che fin qui si è dimostrata la più solida e continua del campionato.

