Aquila. E’ Diego Giorni il nuovo direttore sportivo

Arezzo, 28 maggio 2025 – Nel tardo pomeriggio di ieri l'Aquila Montevarchi ha presentato all'interno di una conferenza stampa, in cui erano presenti non solo i giornalisti ma anche alcuni tifosi, il nuovo direttore sportivo della società che andrà a sostituire l'ex Donello Resti. La scelta è ricaduta su Diego Giorni che in passato aveva già vissuto 2 anni all'interno dell'organigramma aquilotto durante la permanenza della squadra in Serie C tra il 2021 e 2023. Un ritorno al passato per il direttore toscano classe 1984 che ha vissuto anche delle stagioni da protagonista nel calcio dilettantistico prima di approdare al di là della scrivania in questo ruolo. Durante la conferenza stampa ha rilasciato qualche parola anche il presidente Angelo Livi con l'obiettivo di ribadire ciò che era stato sottolineato nel comunicato uscito qualche giorno fa.

"Nessuno qui ha intenzione di retrocedere e lasciare tutto al caso e di certo nemmeno io che sono montevarchino come molti di voi - ha ribadito il presidente del Montevarchi - Il fatto di voler puntare sui giovani come abbiamo sottolineato non vuol dire che non faremo mercato, ma che abbiamo intenzione di valorizzare ancora di piu il nostro settore giovanile che ci ha dato tante gioie lo scorso anno. Ovviamente - ha continuato il numero uno aquilotto - c'è la volontà di non retrocedere e di continuare a giocare in Serie D ma per ottenere ciò dobbiamo avere il sostegno costante dei tifosi che spero capiscano quali siano i nostri obiettivi nella prossima stagione".