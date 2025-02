Aquila, emergenza difesa contro Seravezza

Un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio della partita di domani con il Seravezza e rossoblù con il lutto al braccio. Montevarchi sportiva ricorderà così Mauro Capoduri, indimenticabile terzino dell’Aquila negli anni 80 prematuramente scomparso nei giorni scorsi. Il difensore, che fece parte del gruppo vincente di Carletto Caroni protagonista nella stagione ‘83/’84 della promozione in C2 e della vittoria nella Coppa Italia Dilettanti, era rimasto molto legato ai colori montevarchini e il tributo alla sua memoria è stato subito richiesto dalla società presieduta da Angelo Livi e avallato dai vertici della Serie D.

L’applauso successivo al silenzio del Brilli Peri precederà una sfida che non a caso lo stesso Atos Rigucci ha etichettato come "difficilissima". Del resto i verdeazzurri versiliesi, guidati da Lucio Brando, stanno confermando le previsioni estive quando diversi addetti ai lavori li indicavano già tra i legittimi pretendenti a un posto nell’Olimpo del torneo. Tecnica, esperta e quadrata in ogni reparto, la formazione ospite ha vinto le ultime tre partite disputate per sé, e nelle due più recenti giocate in Lucchesia hanno pesato sul risultato un paio di rigori fortemente contestati dagli aquilotti.

Lorenzo Benedetti, vice capocannoniere del girone con 13 reti, e Andrea Orlandi, arrivato con il centro di Poggibonsi in doppia cifra a quota 10, sono i bomber da copertina delle due squadre, ma sul fronte valdarnese c’è soprattutto da sistemare la difesa, in emergenza per la squalifica di Franco, l’infortunio di Artini e l’iter di recupero non ancora perfezionato di Farini. E’ probabile che sia accentrato Martinelli al fianco di Ficini mentre sulle corsie esterne agiranno Vecchi e Ciofi. Tra centrocampo e attacco, invece, si stanno monitorando le condizioni del 2008 Francesco Galastri, uscito al Lotti per un affaticamento muscolare.

Giovedì ha ripreso gli allenamenti in gruppo e potrebbe rispondere alla convocazione. In ripresa anche Boncompagni; più difficile il rientro di Picchi. Di sicuro, a prescindere dalle defezioni, Rigucci e i suoi giocatori confidano sull’apporto degli sportivi montevarchini. La stagione entra in una fase decisiva per blindare la salvezza, tenuto conto che i prossimi due incontri saranno a Terranuova e con la capolista Livorno.