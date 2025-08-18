Aquila. Il 20 agosto amichevole con l’Empoli Primavera

Arezzo, 18 luglio 2025 – Dopo il pareggio con il Grassina, il Montevarchi torna allo stadio comunale Brilli Peri ospitando mercoledì prossimo nel pomeriggio la Primavera dell'Empoli. Sarà una sgambatura importante in vista dell'avvio della stagione ufficiale prevista per il 31 agosto, quando i rossoblù giocheranno la prima gara di Coppa Italia con il San Donato Tavarnelle. In queste prime uscite, come sempre accade in questi casi, la squadra di Simone Marmorini ha mostrato luci ed ombre. Il cammino è ancora lungo, la squadra è stata notevolmente cambiata e i meccanismi sono decisamente da affinare. Intanto ottima è stata la risposta del pubblico montevarchino, con la campagna abbonamenti che è partita con il botto, sono già oltre 250 le tessere sottoscritte.