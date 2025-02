Aquila. Il coraggio non basta

Arezzo, 24 febbraio 2025 – Una prestazione coraggiosa quella offerta ieri dalla giovane compagine di mister Rigucci contro la corazzata e capolista Livorno, che però non è bastata per portare a casa dei punti fondamentali in ottica salvezza. Alla lunga gli uomini di Indiani hanno avuto la meglio grazie a un gol per tempo prima di Russo e successivamente di Federico Dionisi, protagonista di una rete di pregevole fattura( la sua 11esima in stagione). Una sconfitta che allunga a 5 le partite senza vittoria per la formazione aquilotta che in vista del doppio scontro diretta in terra valdarnese ha bisogno di ritrovare concentrazione per uscire al più presto dalle zone calde della classifica. "Nonostante la sconfitta sono molto contento della prestazione dei miei ragazzi che hanno mostrato coraggio contro una squadra completa a 360 gradi come il Livorno -ha affermato mister Atos Rigucci-. Sapevamo che sarebbe stata una sfida complessa, ma nonostante questo siamo stati bene in campo, peccato aver preso entrambi i gol su disattenzioni nostre. Siamo una squadra giovane e sappiamo qual è l'obiettivo, dobbiamo rimanere concentrati per raggiungerlo già dalle prossime partite". "Eravamo consapevoli di chi affrontavamo quest'oggi, nonostante questo i ragazzi hanno dato tutto ciò che avevano- ha ribadito il presidente del Montevarchi Angelo Livi-. Sappiamo qual è la situazione attuale della classifica e sapevamo che dovevamo lottare e soffrire, ma il Montevarchi attualmente deve pensare a mantenere la categoria."