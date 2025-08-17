Aquila. Luci e ombre nell’amichevole con il Grassina

Si è concluso con il risultato di 2-2 il terzo test precampionato giocato la vigilia di Ferragosto al "Gastone Brilli Peri" dall'Aquila Montevarchi contro il Grassina, squadra che milita nel girone B dell'Eccellenza Toscana. Un altro pareggio per gli uomini di mister Marmorini dopo quello ottenuto la settimana scorsa contro la Fiorentina Primavera. Altri feedback importanti per l'allenatore aquilotto in vista del debutto stagionale che avverrà il 31 Agosto nel Primo Turno di Coppa Italia Serie D contro il San Donato Tavernelle. Luci e ombre, con un primo tempo un poi’ sotto tono e una ripresa migliore.

Nel complesso un test importante per permettere a Marmorini e al suo staff di capire a che punto si trovano i ragazzi e cercare di trovare ancora la quadra soprattutto dal punto di vista tattico, a meno di un mese dalla prima giornata del nuovo campionato di Serie D. Da sottolineare la presenza di circa 300 tifosi che sono venuti a sostenere i rossoblù nonostante il periodo di vacanze e l'imminente Ferragosto.Nel frattempo i rossoblu continueranno la propria preparazione e concluderanno i match precampionato sfidando l’Empoli Primavera il 20 Agosto, sempre al Brilli Peri.