Aquila: Marco Bonura favorito come nuovo allenatore, si valutano rinforzi in rosa

di Giustino Bonci

A distanza di quasi due settimane dalla presentazione ufficiale del nuovo direttore sportivo Diego Giorni – com’è noto, in realtà, è un ritorno – il i non ha ancora ufficializzato il nome dell’allenatore che raccoglierà l’eredità di Atos Rigucci. Si sa da tempo che il favorito principale è Marco Bonura, 46 anni il prossimo 2 agosto, il tecnico milanese reduce da due stagioni non facili alla Sangiovannese e prima al Sansepolcro ma protagonista, nelle esperienze professionali precedenti, di campionati di ottimo livello, soprattutto nel biennio 2021-2023 al Follonica Gavorrano. Non sono esclusi, tuttavia, colpi di scena già avvenuti in epoca recente. La priorità dei vertici dell’Aquila è sempre stata la ricerca di un trainer che viva il campo in maniera totale e sappia far crescere i giovani del vivaio, riuscendo a traghettarli fino alla maglia della formazione maggiore. Sul versante della rosa che dovrà evitare le sofferenze degli ultimi due campionati, interpretando un torneo assai più tranquillo, il diesse si muove su due binari. Da un lato Giorni sta perfezionando i colloqui con i calciatori che il 4 maggio scorso hanno raggiunto la salvezza diretta. Ci sono dei nodi da sciogliere, visto che sui migliori per rendimento dell’organico, su tutti il miglior marcatore del team Orlandi, si sono concentrate le attenzioni di alcuni club della categoria.

Per l’attaccante, ad esempio, il Seravezza vincitore della finale play-off del girone E. D’altro canto, cominciano a intensificarsi i contatti con i profili di potenziali neoaquilotti. Tra i possibili obiettivi l’esperto portiere classe ‘95, nativo di Sinalunga, Francesco Pacini che ha salutato il Poggibonsi dopo aver indossato a lungo i gradi di capitano dei giallorossi. Fermo restando che l’avvento di Bonura, in linea con quanto capitato in passato, favorirebbe l’arrivo di Luca Patata, il 2004 ex Sangiovannese. Piace al i per il reparto offensivo, invece, un altro atleta dei "Leoni" senesi, ovvero Domenico "Mimmo" Vitiello, il bomber di Torre del Greco classe ‘96 che nell’ultima annata ha firmato 10 gol e dispensato 3 assist nella 24 gare giocate.

Di recente si era paventato, infine, l’interesse del sodalizio valdarnese per il mediano Gianmarco Staffa, 24 anni, che ha militato nell’Olbia e nel Trastevere e all’occorrenza può giostrare anche da esterno sulla corsia di destra.