Aquila Montevarchi. Adesso si inizierà a programmare il futuro

Arezzo, 07 maggio 2025 – Nessun passo indietro. Il Montevarchi Calcio continuerà a mantenere i suoi impegni anche il prossimo anno, con soci e dirigenti pronti, senza ripensamenti, a mandare avanti la società. Questa la conferma che arriva, in queste ore, dalla stanza dei bottoni dell'Aquila. Naturalmente ci sono alcuni step che devono essere definiti. Il bilancio sportivo si è concluso domenica scorsa con la salvezza. Resta da definire quello economico, che si chiuderà il 30 giugno e in cui è inserita anche la voce dell'antistadio, che ha comportato investimenti importanti e che prevede un mutuo sostanzioso da pagare. In base a come sarà chiuso il bilancio, verrà quindi definito il budget che sarà stanziato per la prossima stagione. Una cosa è certa. Anche il prossimo anno l'obiettivo sarà quello di mantenere la categoria. Le risorse attuali e la potenzialità economica non consentono, al momento, altri obiettivi.

La società si è inoltre detta ben disposta ad accogliere forze nuove all'interno dell'organigramma. "Le porte sono aperte per un rafforzamento societario", è stato precisato dai dirigenti attuali, fermo restando, è bene ribadirlo, che non c'è alcuna volontà, al momento, di vendere. Entro il 15 maggio la situazione economica sarà definita. A quel punto sarà ingaggiato il nuovo direttore sportivo - Donello Resti non fa più parte dell'Aquila - e forse anche il nuovo direttore generale - Paolo Marchi risulta che non sia più nell'organigramma - Ci sono alcuni profili già individuati, ma non è improbabile che alla fine la società decida di ingaggiare solo il Ds. Successivamente sarà la volta dell'allenatore. Rigucci, infatti, come ha sempre detto fin dall'inizio, per motivi di lavoro non potrà continuare, e l'Aquila dovrà individuare il suo sostituto.

Per quanto riguarda la squadra, Ciofi sembra ad un passo dalla Pianese e potrebbero lasciare il Montevarchi, magari con offerte di squadre di Lega Pro, anche altri calciatori che si sono messi in evidenza quest'anno, come ad esempio Davide Sesti. L'intenzione del club è comunque quella di mantenere un'ossatura di almeno quattro o cinque giocatori, oltre ai ragazzi delle giovanili che quest'anno hanno fatto benissimo, come Elia Tommasini e Francesco Galastri. Insomma, a boce ferme si deciderà il futuro. Una cosa è certa. Come spiegò alcuni mesi fa il presidente Livi, il tempo delle vacche grasse è finito e la permanenza in categoria sarà l’unico obiettivo possibile.