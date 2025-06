Aquila Montevarchi: Andrea Coppi tra i candidati per la panchina

MONTEVARCHISi allunga la questione del nuovo allenatore dell’Aquila Montevarchi e col passare dei giorni sui candidati alla panchina lasciata da Atos Rigucci si fiondano altri club. E’ il caso del Figline che tenta per un ritorno Stefano Calderini – peraltro come ha ammesso l’ex Poggibonsi contattato a suo tempo solo dall’ex diesse Resti – e dello stesso Marco Bonura, richiesto dal Bastia, squadra già guidata in D nel 2018 – 2019. Resta in piedi l’ipotesi dell’aretino Simone Marmorini reduce dalle esperienze in Molise al Vastogirardi e in Friuli al Chions. Ad ogni piè sospinto, tuttavia, nella ridda di voci e di fronte al silenzio assoluto della società valdarnese, la lista di aspiranti cambia pelle e si riempie di altri nomi.

Nelle ultime ore, ad esempio, è tornato in auge il nome di Andrea Coppi, che nella sfortunata seconda stagione di Lega Pro, chiusa con la retrocessione, fu la soluzione interna adottata il 3 aprile 2023 dai vertici rossoblù per sostituire Marco Banchini. Una parentesi non confortata dal risultato finale, vista anche la classifica drammatica al suo arrivo, ma l’esito negativo nulla toglie alla professionalità del tecnico classe 1971, già storico collaboratore del settore giovanile aquilotto e al timone di tante formazioni vincenti del vivaio, compresa la Primavera 4 di tre anni fa. Coppi nel 2022 ha conseguito a Coverciano la qualifica Uefa A, e può allenare tutte le squadre giovanili, maschili e femminili, e le compagini maschili fino alla serie C. Potrebbe essere un profilo giusto, allora, e in linea con la filosofia societaria. In questo periodo, del resto, si moltiplicano i tornei dei talenti del futuro. Brillano gli under 15 di Landi che allo Stadio "Bozzi" di Firenze hanno alzato il trofeo di campioni regionali battendo il Venturina ai calci di rigore, dopo aver superato nell’ordine Foiano, Limite Capraia e Sestese.

Giustino Bonci