Aquila Montevarchi con l’Orvietana, Terranuova Traiana a Ghivizzano.

Arezzo, 10 ottobre 2025 – Settima giornata di campionato domenica pomeriggio alle ore 15, con l’Aquila Montevarchi che ospiterà l’Orvietana al “Brilli Peri”. I rossoblù arrivano all’appuntamento forti di tre risultati utili consecutivi in campionato e una buona prestazione, seppur con sconfitta, nel turno di Coppa Italia disputato mercoledì sera a Prato. L’Aquila ha perso 2-1 contro i lanieri, ma con una formazione profondamente rimaneggiata, ricca di giovani classe 2003 fino al 2008, che hanno tenuto bene il campo per tutti i novanta minuti mostrando carattere e personalità. Nel girone E di Serie D la squadra di Simone Marmorini occupa attualmente il 14° posto in classifica con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 8 reti realizzate e 11 subite. Nell’ultimo turno è arrivato un pareggio per 0-0 sul campo del Cannara, che ha confermato una crescita in termini di solidità e compattezza, dopo un avvio complicato.

L’Orvietana, dal canto suo, è reduce dal successo per 2-0 contro il Siena in Coppa Italia e arriverà quindi con entusiasmo e fiducia. In campionato gli umbri condividono la stessa quota di punti in classifica dei rossoblù (6), ma con un percorso più altalenante: 2 vittorie e 4 sconfitte, senza mai un pareggio. Dopo una serie di quattro ko consecutivi, gli umbri hanno ritrovato entusiasmo battendo 3-1 il Foligno nel derby, un successo che ha rilanciato il gruppo guidato da Antonio Rizzolo. Sfida quindi tra due squadre alla ricerca di continuità: il Montevarchi, che pareggia tanto ma che deve tornare a vincere davanti ai propri tifosi, contro un’Orvietana che non conosce mezze misure. Calcio d’inizio domenica 12 ottobre, alle ore 15 al “Brilli Peri” di Montevarchi.

Trasferta complicata invece per il Terranuova Traiana, che sarà di scena sull’ostico campo del Ghiviborgo, reduce dalla sconfitta di Scandicci. La squadra lucchese ha otto punti in classifica, uno in più dei biancorossi e in sei gare ne ha vinte due e pareggiate altrettante, con otto reti fatte e sette subite. Dopo il pari del Matteini con il Vivi Altotevere Sansepolcro, la squadra di Becattini, appiedato per ben quattro giornate, è chiamata ad una prova autoritaria. Non sarà semplice, ma i valdarnesi hanno tutte le carte in regola per disputare una buona gara. Fin qui l’unica partita deludente del Terranuova Traiana, in trasferta, è stata quella con lo Scandicci.