Aquila Montevarchi e San Donato Tavarnelle: pareggio a reti inviolate

AQUILA MONTEVARCHI 0 SAN DONATO TAVARNELLE 0

AQUILA 1902 MONTEVARCHI (4-2-3-1): Conti; Vecchi, Franco, Martinelli, Ciofi; Saltalamacchia, Sesti: Bontempi (76’ Casagni), D’Alessandro (61’ Tommasini), Orlandi (88’ Picchi); Priore (61’ Boncompagni). Allenatore: Rigucci.

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-2-1): Leoni; Bruni, Cellai, Cecchi; Croce (67’ Seghi), Gistri, Borgarello, Carcani; Senesi (63’ Calonaci), Doratiotto (76’ Manfredi); Gubellini (73’ Pecchia). Allenatore: Bonuccelli.

ARBITRO: Mariani di Livorno. Assistenti: Ginanneschi/Laganà.

Note: Spettatori 600 circa. Angoli 1 – 4. Ammoniti: Conti, Manfredi e Cellai.

MONTEVARCHI – Il San Donato Tavarnelle ora è più vicino alla salvezza diretta. Basterà un punto domenica prossima al "Pianigiani" con la peraltro insidiosa Flaminia, per sfuggire ai play-out. Se, infatti, lo 0-0 conquistato dai gialloblù al "Brilli Peri" nello scontro diretto con l’Aquila Montevarchi dell’ex Atos Rigucci, non consente ancora di brindare, il risultato colto in Valdarno va considerato positivo. Confermando di avere la difesa meno battuta del girone, i ragazzi allenati dal Condor Bonuccelli rischiano il minimo sindacale, specie nel primo tempo, quando concedono ai rossoblù solo un paio di conclusioni pericolose, di Vecchi e Bontempi. Di contro, con Gubellini e Doratiotto, in un paio di corcostanze non sfruttano due buone chances per passare in vantaggio. Nella ripresa i padroni di casa alzano il ritmo e con Bontempi, al 52’, sprecano un’occasione nitida sottomisura.

A procurare un bel brivido a Leoni ci pensa, poi, Boncompagni che al 68’ fugge in contropiede, semina tre difensori e coglie di sinistro lo spigolo della traversa. Insistono i valdarnesi ma il San Donato non trema. Anzi, con una ripartenza di Calonaci a 5’ dal novantesimo per poco non fa breccia. Come i rossoblù adesso è consapevole di essere padrone del proprio destino negli ultimi 45’ della stagione.

Giustino Bonci