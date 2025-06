Aquila Montevarchi: in lizza Calderini, Bonura e Marmorini per la panchina

di Giustino Bonci

Non è ancora giunta l’ora per il di annunciare il nuovo allenatore anche perché la dirigenza capitanata da Angelo Livi vuol ponderare con calma una scelta di fondamentale importanza, specie per il progetto societario di valorizzazione dei giovani. Restano in piedi due ipotesi credibili che collocano in cima alla lista dei papabili Stefano Calderini, ex calciatore rossoblù con Romano Fogli e Costanzo Balleri e reduce dal quinquennio positivo al Poggibonsi, e Marco Bonura, già al Sansepolcro, al Trestina, al Follonica Gavorrano e alla Sangiovannese. Stando ai rumors di mercato, però, sarebbe un terzo aspirante alla panchina ed è un nome nuovo: l’aretino Simone Marmorini, 42 anni, ex Gubbio, San Donato, Sangimignano, Sinalunghese, Foligno e Trestina. Viene da due esperienze in serie D, la prima al timone dei molisani del Vastogirardi e l’altra con i friulani del Chions, nel girone C dell’Interregionale, presi in carico nel gennaio scorso ma alla fine retrocessi in Eccellenza. Come si evince dal valzer dei candidati, il timone dell’Aquila ha sempre un suo fascino e potremmo aggiungere all’elenco anche altri profili emergenti del panorama toscano ed umbro. Ad esempio il perugino Simone Tomassoli, stretto collaboratore alcune stagioni fa di un’icona del calcio rossoblù, Pino Scattini, che ha lascato l’Ellera, portata al quinto posto e ai play-off per la D nel raggruppamento di Eccellenza vinto dal Sansepolcro.

L’investitura del trainer che raccoglierà il testimone da Atos Rigucci, però, non dovrebbe farsi attendere troppo. E’ stato fissato, intanto, nell’ultima decade di luglio l’inizio della preparazione della squadra, preceduta dai consueti test fisici ai quali verranno sottoposti gli aquilotti rimasti dal campionato passato e i neofiti della maglia montevarchina, già individuati dal direttore sportivo Diego Giorni. Detto dell’interessamento per l’esperto portiere del Poggibonsi Francesco Pacini, classe ‘95, si possono indicare tra i confermati certi il mediano Davide Sesti (25 anni il 25 giugno), il terzino Lorenzo Vecchi e il capocannoniere del team nella scorsa stagione Andrea Orlandi, entrambi del 2002. Soffieranno su 23 candeline rispettivamente il 21 e il 19 luglio prossimi. Un trio che con Ciofi, dato ormai per sicuro alla Pianese in C, ha brillato in un’annata difficile.