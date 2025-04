Aquila Montevarchi: sfida decisiva contro Ostiamare per la salvezza

Alla fine quel benedetto punto in grado di certificare la salvezza senza playout dovrà essere conquistato dall’Aquila Montevarchi nello stadio del Lido di Ostia intitolato al quarto Re di Roma Anco Marzio. Non è stato sufficiente l’ennesimo pareggio senza reti, stavolta con il San Donato Tavarnelle, per blindare la permanenza in categoria e chiudere di fatto una stagione tormentata e che in avvio si riteneva potesse essere diversa sotto il profilo dei risultati.

Sulla strada che porta ad un traguardo da centrare ad ogni costo in una piazza appassionata di calcio come quella montevarchina, si profila dunque l’Ostiamare, società presieduta da Daniele De Rossi, "Capitan Futuro" con la Roma e campione del Mondo nel 2006 da calciatore, oltre che ex allenatore dei giallorossi.

Un impegno che gli aquilotti di Atos Rigucci saranno chiamati ad affrontare come la più importante delle finali e, del resto, nei 90 minuti che chiudono il cammino regolare del campionato sarebbe un errore grossolano aspettarsi dei regali. I laziali sono salvi da tempo ma di sicuro non vorranno congedarsi dal torneo lasciando disco verde ai valdarnesi senza colpo ferire. Né deve illudere il legame affettivo che esiste tra Montevarchi e la famiglia De Rossi, sbocciato quando Alberto, il babbo di Daniele, giocò nella C2 ‘80/’81 con i rossoblù allenati da Franco Marini e giunti quinti alla fine del torneo. Prelevato dal Siena De Rossi senior scese in campo 31 volte nel ruolo di libero.

Un passo indietro, mentre oggi riprende la preparazione degli aquilotti, riporta alle dichiarazioni post partita del tecnico Rigucci e del presidente Livi: "Bisogna tenere i piedi ben saldi per terra – ha commentato il trainer fiorentino – e pensare a disputare una grande gara in casa di un’Ostiamare più esperta e da affrontare con un gioco veloce e frizzante. E soprattutto senza fare calcoli e preoccuparci di cosa staranno facendo le altre squadre". Sulla stessa lunghezza d’onda il massimo dirigente aquilotto: "Bisogna lavorare bene, come stiamo facendo, mantenendo l’atteggiamento e la tenuta atletica mostrati anche con il San Donato. Siamo fiduciosi – ha concluso – di raggiungere l’obiettivo che vogliamo".

Giustino Bonci