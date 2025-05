Aquila. Parla patron Neri. “Nessuno di noi ha voglia di retrocedere”

Arezzo, 28 maggio 2025 – Ieri L'Aquila Montevarchi ha tenuto una conferenza stampa allo stadio Brilli Peri alla luce delle polemiche suscitate dall'ultimo comunicato e soprattutto per avere un rapporto diretto anche con la tifoseria. L'incontro infatti non era aperto solo ai giornalisti, ma anche agli sportivi. Sono stati chiariti in maniera definitiva quelli che sono gli obiettivi della società per la prossima stagione. Per l'occasione è stato presentato anche il nuovo direttore sportivo, Diego Giorni. Il presidente Angelo Livi e il vice presidente Ferdinando Neri si sono presentati precisando alcuni aspetti di non poco conto. "Nessuno di noi vuole retrocedere - ha detto Neri - abbiamo solo voluto specificare quali sono i nostri reali obiettivi, perché la serie D è notevolmente cambiata rispetto a qualche anno fa e noi siamo reduci da annate molto dispendiose, in Lega Pro abbiamo investito risorse molto, molto importanti e in altre piazze, dopo investimenti del genere, non si sarebbe ripartiti. Noi invece siamo ancora qui e ci mettiamo la faccia". Riguardo alla possibilità di ingresso di nuovi soci Ferdinando Neri ha spiegato che la società è disponibile a nuovi ingressi, purché siano persone serie. "In questi anni abbiamo ricevuto offerte, ma non ci abbiamo visto chiaro, chiacchiere tante, soldi pochi, e noi non siamo intenzionati a cedere il Montevarchi al primo arrivato."