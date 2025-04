Aquila quasi salva, il Terranuova Traiana si rilancia, Sangiovannese in piena bagarre

Arezzo, 14 aprile 2025 – Montevarchi quasi salvo, Terranuova Traiana che riprende vigore, Sangiovannese nei guai. La quartultima giornata del campionato di serie D è stata molto importante per le valdarnesi. Chi è messa peggio è senza dubbio la squadra azzurra, che nell’anticipo di sabato ha perso a Seravezza sbagliando incredibilmente due calci di rigore. La formazione del Marzocco è in piena bagarre e rischia anche la retrocessione diretta. E il calendario, da qui alla fine, è da far tremare i polsi. Giovedì, nell’anticipo di Pasqua,il Livorno al Fedini e poi due scontri diretti. A Civita Castellana con il Flaminia e il 4 maggio, ultima di campionato, al Fedini con il Terranuova Traiana.

E proprio i biancorossi ieri hanno conquistato una vittoria importantissima a Poggibonsi. Tre punti di platino, con la squadra di Becattini attesa da tre scontri diretti. Giovedì in trasferta con il Flaminia, poi al Matteini con il Figline e infine a San Giovanni. Chi invece è quasi salvo è il Montevarchi. La squadra di Rigucci, che ieri ha pareggiato con il Trestina, ha 38 punti in classifica. Con tre punti nei prossimi 270 minuti di campionato dovrebbe essere salva senza passare dai play out. Giovedì a Grosseto, poi al Brilli Peri con il San Donato e l’ultima di campionato a Ostia.