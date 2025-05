Aquila: Ridimensionamento del Budget e Valorizzazione Giovani per la Serie D

di Giustino Bonci

Il comunicato dell’Aquila, con l’annuncio del ridimensionamento del budget per la prossima stagione di serie D, resta l’argomento principale di discussione nei luoghi di ritrovo della tifoseria rossoblù e naturalmente sui social. In sintesi la società ha confermato l’intenzione di proseguire nella gestione del club, motivando però la riduzione degli investimenti con la necessità di eliminare le sofferenze finanziarie accumulate soprattutto nel biennio in Lega Pro. Si è poi detta aperta senza alcuna preclusione all’ingresso di nuovi soci per essere sostenuta nella gestione e sul piano tecnico ha individuato nella valorizzazione dei giovani del vivaio, alla luce dell’altro investimento cospicuo per l’antistadio, la priorità assoluta per formare la prima squadra. In chiusura la nota faceva appello "ai veri sportivi rossoblù" perché comprendessero le scelte e come sempre supportassero i colori montevarchini. Proprio quel "veri" ha scatenato una valanga di commenti, specie sulla rete, anche perché proprio l’appoggio incondizionato dei tifosi è stato il valore aggiunto per spingere i ragazzi di Rigucci a conquistare una salvezza non scontata.

Basterebbe ricordare la presenza massiccia dei sostenitori valdarnesi – in primis i ragazzi della Curva "Farolfi" – in ogni gara interna e soprattutto in trasferte determinanti come a Seravezza con la Fezzanese e nell’ultima giornata al Lido di Ostia. In molti hanno fatto notare, inoltre, che il testo diffuso dal sodalizio di via Gramsci non accende l’entusiasmo della piazza in prospettiva del futuro campionato. Era indispensabile, allora, un’ operazione di chiarezza e bene hanno fatto i vertici del a convocare domani pomeriggio alle 18.15 nella sala stampa del "Brilli Peri" una conferenza stampa per illustrare in maniera più dettagliata i programmi per il 2025-2026 e argomentare meglio i passaggi del comunicato. Non solo, perché l’incontro fornirà presumibilmente l’occasione per presentare il nuovo direttore sportivo che raccoglierà il testimone da Donello Resti e da Paolo Marchi. Salvo sorprese, rientrerà al timone dell’area tecnica Diego Giorni, 41 anni il prossimo 14 giugno, che ricoprì quel ruolo in C dal 2021 al 2023.