Aquila. Segnali di crescita

Arezzo, 25 agosto 2025 – Segnali incoraggianti sotto i riflettori del “Brilli Peri”. Il nuovo Montevarchi di mister Marmorini ha centrato il primo successo del precampionato, aggiudicandosi il triangolare «Città di Montevarchi». Gli aquilotti hanno superato per 2-0 la Primavera dell’Arezzo grazie alla doppietta di Federico Mencagli. Nell’ultima sfida con la Sansovino, disputata sempre sulla distanza di 45 minuti, è bastato il gol del 2008 Francesco Galastri a regalare il trofeo ai padroni di casa, che hanno così alzato al cielo la coppa davanti ai propri tifosi. Soddisfatto a fine gara mister Marmorini, che ha colto indicazioni preziose in vista del debutto ufficiale.

Domenica prossima al “Comunale” di via Gramsci arriverà il San Donato Tavarnelle, avversario che in passato ha spesso rappresentato una vera bestia nera per i rossoblù: «Sarà una partita tra squadre in rodaggio – ha spiegato mister Marmorini – ma conterà eccome, perché c’è in palio il passaggio del turno. Abbiamo voglia di iniziare con il piede giusto. Affronteremo un avversario tosto, che lo scorso anno ha avuto la difesa meno battuta del girone, e dovremo essere bravi a trovare le giuste contromisure alla loro aggressività, sfruttando al meglio le occasioni che creeremo».