Aquila. Si separano le strade con il direttore generale Paolo Marchi

Arezzo, 15 maggio 2025 – La Società Aquila Montevarchi ha comunicato che si è concluso di comune accordo il rapporto professionale con il Direttore Generale Paolo Marchi. “Esprimiamo un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in maniera professionale - si legge nel comunicato dei rossoblù - e proficua che ha permesso a tutti noi una crescita significativa. Facciamo a Paolo un grande in bocca al lupo per il suo futuro professionale e personale”. Marchi era arrivato ad inizio stagione insieme al DS Donello Resti e al mister Nico Lelli.

Nell’occasione, l’ormai ex Direttore Generale montevarchino Paolo Marchi ha voluto scrivere alcune righe di saluto. “Una stagione intensa che mi ha permesso di conoscere un bellissimo ambiente con una storia importante e persone competenti, arricchendomi sia dal punto di vista umano che professionale. Un particolare ringraziamento va alla Proprietà, al Presidente e alla Dirigenza che mi hanno permesso di fare questa esperienza”. Infine un ringraziamento anche a giocatori, staff, collaboratori, dipendenti e a tutto il Settore Giovanile dell’Aquila Montevarchi. “Li ringrazio per l’impegno e la disponibilità sempre dimostrata”. Infine un saluto: “Non per ultimo, grazie alla tifoseria veramente unica e sempre presente in tutte le occasioni importanti. Resterò sempre legato e tifoso di questa Società a cui auguro il meglio per il futuro”.