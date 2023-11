Aquilotte in bella evidenza. Ciampi in nazionale U20

Grande soddisfazione in casa Spezia calcio femminile per le molte ragazze che hanno ricevuto la convocazione per Nazionali e Rappresentative. Oltre alle due straniere, Tumane e Karaivanova convocate per la Uefa Nations League Femminile con Lettonia e Bulgaria, arriva la bella notizia della convocazione di Francesca Ciampi, oltretutto una spezzina, nella Nazionale Under 20. Mercoledi prossimo a Montichiari, nel Centro federale l’appuntamento. Ma anche nella selezione Regionale la squadra e società è ben rappresentata, infatti in questa prima tornata sono quattro le ragazze che sempre mercoledi 22 al campo sportivo De Martini (Cige) di Genova,. faranno parte delle 22 ragazze convocate dal selezionatore Ugo Maggi. Sono Nicole Del Freo, Lisa Duce, ormai veterana, Matilde Passalacqua e Alice Lombardo che disputeranno un’amichevole contro il Genoa Calcio. E con grande soddisfazione perché nel 2024 la fase finale di tutte le competizioni giovanili, maschili e femminile, dedicate alle rappresentative, si svolgeranno in Liguria. Quindi un motivo in più per fare bene. E per la società del patron Conte, intrapresa la strada delle giovani e possibilmente del territorio, una bella soddisfazione.

Intanto oggi 11ª giornata di andata in serie C e lo Spezia Women è chiamato a Castelnuovo Magra alle 14,30 nell’inedita sfida contro il Monterosso Bergamo. Pistolesi e squadra vogliono continuare nei risultati positivi, dopo le due vittorie contro Caprera e Roma e oggi la buona occasione pert cercare di limare qualche punto alle squadre che la precedono. Ancora qualche assenza, Tumane, Sudyk, e Sansevieri, piu precauzionali che altro. Convocate: Aliquo, Barraza, Berti, Buono, Ciampi, Ciccarelli, Del Freo, Dezotti, Duce, Gamache, Karaivanova, Lehmann, Lombardo, Lovecchio, Lundman, Maarouf, Manea, Monetini, Passalacqua e Vacchino. Con il mister, i vice Erbetta e Solinas, il preparatore atletico Berretti, i dirigenti Alberti e Pagano, il fisioterapista Galletto e la responsabile social H. Maarouf. Guidano la comitiva il patron Conte e il presidente Gogu. Arbitra Falleni di Livorno, assistenti Atzei e Chiapolino di Chiavari.

