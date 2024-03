Arbitri. A Ferrara fischia. Francesco Zago

Un solo precedente ed è un ricordo piacevole in un momento buio di questa stagione. Il Rimini domenica a Ferrara contro la Spal ritroverà Francesco Zago, il fischietto della sezione di Conegliano che in questa stagione ha già diretto i biancorossi. I novanta minuti in questione sono quelli con la Juventus Next Gen al ’Neri’ nel girone d’andata. Quel 4-3 rocambolesco, sotto la gestione Raimondi, nel quale ci misero la firma Capanni, Lamesta, Morra e Gigli. Zago domenica al ’Mazza’ (calcio d’inizio alle 14) sarà insieme agli assistenti Daniele Sbardella di Belluno e Daniele De Chirico della sezione di Molfetta. Il quarto ufficiale sarà Emanuele Velocci di Frosinone. Ritornando ai precedenti, non ce ne sono tra il fischietto della sezione di Conegliano e la Spal di Mimmo Di Carlo che in serie C c’è piombata in questa stagione dopo anni su palcoscenici ben più importanti.