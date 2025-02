Arbitri. Al Comunale dirige. Caruso di Viterbo

Non sarà la prima volta domenica al Comunale di Piancastagnaio tra il Rimini e Gerardo Simone Caruso, il fischietto della sezione di Viterbo designato a dirigere la gara contro la Pianese. Un unico precedente, in questa stagione, quella vittoria al ’Neri’ a fine ottobre contro il Legnago. Un successo di misura firmato da Chiarella, l’esterno d’attacco che la compagnia biancorossa l’ha salutata nello scorso mercato di riparazione. Insieme a Caruso domenica in Toscana ci saranno gli assistenti Angelo Tomasi di Lecce

e Leonardo Mallimaci della sezione di Reggio Calabria. Il quarto ufficiale sarà Diego Castelli della sezione di Ascoli Piceno. Due precedenti per Caruso con la Pianese, entrambi nel campionato di serie D. Con un bilancio, nel giro di un paio di stagioni da quella 2021-2022 alla scorsa, di un pareggio e una vittoria.