Arbitri. Al ’Moccagatta’ fischia Andrea Zoppi

Un solo precedente, due stagioni fa, e non è positivo per il Rimini. Che Andrea Zoppi, fischietto della sezione di Firenze, lo ritroverà sabato al ’Moccagatta’ di Alessandria, designato a dirigere i novanta minuti contro la Juventus Next Gen. Era la stagione 2021-2022 e il Rimini di Gaburro in casa del Mezzolara fu costretto alla prima sconfitta della stagione (2-1, a segno Tonelli per i biancorossi). Zoppi sabato sarà assistito da Marco Sicurello di Seregno e Francesco Macchi della sezione di Gallarate. Quarto uomo Alessandro Niccolai di Pistoia. Un precedente per Zoppi anche con la Juventus Next Gen, a inizio stagione (era la seconda giornata), sempre al ’Moccagatta’. In quell’occasione i tre punti finirono nelle tasche della Juve nei novanta minuti contro la Recanatese (2-0 con le reti firmate nell’occasione da Cerri e Guerra).