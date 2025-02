Arbitri. Al ’Neri’ lunedì sera fischia Colaninno

Arbitrò i novanta minuti d’andata dello scorso campionato in casa della Vis Pesaro. Il Rimini lunedì sera ritrova sulla sua strada Filippo Colaninno, l’arbitro designato a dirigere il match del ’Romeo Neri’ contro l’Arezzo. Quindi, un solo precedente con il fischietto di Nola, quell’1-1 nel quale a metterci la firma per i biancorossi romagnoli era stato lo scorso campionato, neanche a dirlo, Claudio Morra. Colaninno lunedì sera sul sintetico dello stadio di Piazzale del Popolo sarà in compagnia degli assistenti Alessandro Marchese di Napoli e Doriana Isidora Lo Calio della sezione di Seregno. Il quarto ufficiale sarà Emanuele Velocci

di Frosinone. Due precedenti, invece, per il fischietto di Nola con l’Arezzo. Uno in serie D nella stagione 2022-2023 (1-1 in casa con il Livorno), uno in questa (2-1 in casa contro la Spal).