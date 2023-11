Arbitri. Allo stadio Adriatico lunedì in notturna fischia Diop Lunedì sera il Rimini giocherà in trasferta contro il Pescara. L'arbitro sarà Diop, assistito da Tesi e Abbinante. Il club di Piazzale del Popolo dovrà pagare 600 euro di multa per petardi e striscione offensivo.