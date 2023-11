Arbitri. Con i marchigiani fischia sempre Giuseppe Rispoli

Il gol di Biondi poi quello di Mencagli a consegnare i tre punti al Rimini in rimonta. L’avversario era la Fermana, l’arbitro Giuseppe Rispoli. E, destino, sarà ancora una volta il fischietto di Locri, a distanza di nove mesi, a dirigere i novanta minuti tra Rimini e Fermana. Questa volta al ’Neri’ e non al ’Recchioni’ di Fermo nell’ultimo precedente. L’arbitro calabrese diresse i biancorossi anche due stagioni fa, in serie D. Pure in quell’occasione la formazione romagnola uscì dal campo con tutto il bottino in tasca: Correggese-Rimini 0-2 (in gol Callegaro e Ferrara). Rispoli sabato al ’Romeo Neri’ sarà assistito da Giacomo Bianchi di Pistoia e Carlo Farina di Brescia. Quarto uomo Mattia Rodighiero di Vicenza. Con la Fermana sono due i precedenti del fischietto di Locri, entrambi la scorsa stagione. Oltre al match con il Rimini, arbitrò anche quello che i marchigiani giocarono in casa del Montevarchi (2-2).