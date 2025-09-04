Arbitri in ritiro. Sedute atletiche e riunioni tecniche per sessanta direttori di gara

Per quattro giorni consecutivi, sessanta arbitri della sezione Aia di Macerata hanno effettuato la preparazione a Sefro, tra l’Hotel Cristina, dove si sono svolte le riunioni tecniche, e il campo locale per la fase dedicata alle prove atletiche.

Oltre all’apprezzato momento aggregativo condotto dall’arbitro benemerito Luigi Rossi, anche un’escursione a Li Vurgacci di Pioraco, presenti Henry Gullini vice presidente del Cra Marche e l’arbitro di Serie A Gianluca Sacchi. Hanno salutato il gruppo, per la Figc, pure il delegato Guido Andrenelli e il segretario Silvano Contigiani. Agli incontri dedicati alla tecnica sono intervenuti gli ex arbitri e assistenti a livello nazionale Nicola Nicoletti, Oberdan Pantana, Ennio e Federico Paoloni, Pietro Cimarelli, Roberto Fornaro, Livio Silvestrini.

In particolare, riguardo al regolamento la più rilevante novità di quest’anno riguarda il portiere che non potrà tenere il pallone in mano per più di 8 secondi, altrimenti verrà accordato un calcio d’angolo alla squadra avversaria.

Inoltre è stato annunciato che nella sezione maceratese avrà inizio ad ottobre un corso per arbitri, con frequentanti dai 14 ai 40 anni, pure se calciatori. Iscrizione tramite e-mail a: [email protected]. Hanno curato la successione delle sedute atletiche gli arbitri e assistenti di Serie C Gabriele Sacchi, Emanuele Bracaccini, Daljit Singh e Laura Gasparini, partecipanti anche gli arbitri e assistenti della Can D Andrea Barbatelli, Alessandro Bara, Lorenzo Longarini, Alessandro Pascoli, Laura Mancini, Luca Pasqualini, Francesco Tasso.

Gianfilippo Centanni