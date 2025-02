Arbitri. Nigro di Prato dirigerà la sfida

Sarà la prima volta domani pomeriggio a Ferrara tra il Rimini e Mattia Nigro, il fischietto designato a dirigere i novanta minuti contro la Spal. L’arbitro della sezione di Prato al ’Mazza’ sarà in compagnia degli assistenti Gianluca Li Vigni di Seregno e Daniele Antonicelli della sezione di Milano. Il quarto uomo sarà Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido. Un precedente, invece, tra Nigro e la formazione di Ferrara. Che la scorsa stagione ha incrociato l’arbitro toscano nei novanta minuti proprio al ’Mazza’ contro la Juventus Next Gen. Un match che non sorrise alla squadra allora allenata da mister Colucci (3-1 per i bianconeri della Juve). Che la partita la condussero dall’inizio alla fine con il gol di Guerra dopo appena nove minuti fino alla rete del definitivo 3-1 messa a segno da cerri. Per la Spal andò a bersaglio Rabbi.