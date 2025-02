Arbitri. Scatragli in serie A. Le altre designazioni

Un fine settimana da protagonisti per gli arbitri della sezione di Arezzo guidata dal presidente Sandro Sarri. Oggi gli associati aretini sono impegnati in tutte le categorie nazionali: in serie A Udinese-Venezia per l’assistente Marco Scatragli (nella foto), in serie B Manuel Volpi sarà a Lissone, in sala Var, per Sassuolo-Juve Stabia diretta dalla livornese Ferrieri Caputi. In serie C Lorenzo Maccarini dirigerà Renate-Vicenza in programma a Meda. Impegnato anche l’arbitro della Can D Andrea Norci nell’anticipo di Eccellenza Umbria Narnese-Cannara, quarta e seconda della classe distanziate da 3 punti.

Domani, invece, scendono l’arbitro Erminio Cerbasi in serie C per un interessante Picerno-AtalantaUnder 23. In serie D la pattuglia aretina scende fino alla Sicilia con Juri Gallorini per Paternò-Scafatese, Flavio Barbetti è designato per Guidonia Montecelio-Savoia e l’assistente Diletta Cucciniello scende in campo in Tuttocuoio-Prato. Sarà anche il fine settimana del debutto dei 17 nuovi associati dell’ultimo corso arbitri.

Per iscrizioni al prossimo corso, in partenza fra qualche settimana www.aiaarezzo.it.