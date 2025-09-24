Arbitri. Un consiglio direttivo con tanti volti nuovi

Tante novità nel Consiglio direttivo della Sezione arbitri Aia-Figc di Firenze che è stato ufficializzato dal presidente Simone Gramigni. Il vicepresidente uscente Nicola Pierpaoli, promosso componente alla Commissione Arbitri serie D. Lo sostituisce Andrea Malpezzi, responsabile dell’Organo Tecnico Sezionale. Altri cambiamenti sono invece decisi dal presidente Gramigni per valorizzare e dare nuove energie alla squadra arbitrale della stagione 2025/26: promossa vicepresidente con delega all’area associativa Giulia Cipriani, già coordinatrice della presidenza e responsabile degli eventi. Oltre a Pierpaoli, lasciano il Consiglio sezionale per ragioni personali Matteo Apricena e Duccio Tronci.

Fra i rientri, dopo esperienze a livello nazionale, c’è quello di Simone Ponzalli a cui è stato affidato l’incarico di responsabile della formazione e perfezionamento tecnico degli arbitri. A completare l’area tre conferme: Simone Galipò, Matteo Campagni e Andrea Caldini, insieme a due nuovi ingressi: Andrea Serra e Gianluca Martino. Promozioni e conferme fra gli altri componenti: nell’area tecnica per gli arbitri effettivi, continua l’impegno di Giuseppe Camarlinghi, affiancato dall’ex arbitro della Can C Emanuele Frascaro e da Jacopo Duroni, promosso da collaboratore a consigliere sezionale. Analogo salto per Massimo Felicioli, che collaborerà con il confermato responsabile degli Osservatori Arbitrali Andrea Primatici e con l’altro collaboratore Emanuele Zaccone.

Esperienza e impegno alla base della prosecuzione degli incarichi nell’area amministrativa: Eleonora Labate (segretaria), Denis Sinca (cassiere), Alessandro Rastrelli (gestione del magazzino), Salvatore Piccolo (gestione dell’archivio). Confermato Alessandro Cenni attività associativa e Tommaso Cardini corsi arbitri e relazioni esterne. A completare la rosa i collaboratori ufficiali: Andrea Pacini all’area web, Silvia Scipione e Niccolò Galighi ai social media, Andrea Zoppi alla preparazione atletica, Filippo Scorteccia, Rosario Nisticò alle attività associative; Piero Pierini, rappresentante Arbitri al Giudice sportivo della Delegazione provinciale di Firenze.

Francesco Querusti