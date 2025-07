Arbitri. Zanotti raggiunge Rapuano in A e Guitaldi approda tra i ’prof’

Da questa stagione tre arbitri della sezione Aia di Rimini inizieranno ufficialmente un nuovo capitolo della loro carriera nelle categorie nazionali: Andrea Zanotti è stato promosso alla Commissione arbitri nazionale (Can), con possibilità di dirigere gare di Serie A e Serie B. Gianluca Guitaldi raggiunge la Can C per arbitrare in Serie C. Mentre l’assistente arbitrale Mattia Ricci approda alla Can D, pronto a calcare i campi della Serie D. Tre nomi, tre percorsi diversi, ma una sola grande soddisfazione per la sezione riminese, che festeggia questo importante momento proprio nell’anno in cui celebra il suo 75esimo anniversario dalla fondazione.

Andrea Zanotti, classe 1993, arbitro dal 2011, ha iniziato la sua scalata tecnica con il passaggio al Cra Emilia-Romagna nel 2012. Da lì, le promozioni sono arrivate con costanza: Cai nel 2016, Can D nel 2018, Can C nel 2021. Con l’ingresso alla Can, entra nel massimo organo nazionale, dove operano gli arbitri designati per i due principali campionati professionistici. Affiancherà così un altro illustre riminese: Antonio Rapuano, già arbitro Can e presenza consolidata nei maggiori stadi italiani.

Gianluca Guitaldi, nato nel 1996, ha iniziato anche lui nel 2011. Dopo il Cra nel 2014, ha fatto tappa alla Cai nel 2020 e alla Can D nel 2021. Ora, con il passaggio alla Can C, potrà dirigere incontri del campionato di Serie C, proseguendo un percorso che lo ha visto crescere in costanza, preparazione e capacità gestionale.

A completare il quadro di festa è la promozione dell’assistente arbitrale Mattia Ricci alla Can D. Un traguardo che sottolinea non solo la qualità tecnica della sezione, ma anche la capacità di formare figure complete in tutti i ruoli del mondo arbitrale.

La sezione Aia di Rimini, oggi presieduta da Marco Guitaldi, conta 135 associati, tra cui 9 donne e 26 under 18. Un numero che racconta di un settore giovanile sempre più attivo e pronto al futuro.

