Arbitro e mercato. E’ stato designato. Palmieri di Avellino. Sbraga al Foligno

Sarà l’arbitro Simone Palmieri della sezione di Avellino a dirigere domani pomeriggio la partita Siena-Cannara. Gli assistenti saranno Giovanni Santoriello e Luigi Pisani entrambi della sezione di Nocera Inferiore. La gara è valida la settima giornata del campionato di Serie D, raggruppamento E.

Gli altri incontri in programma sono Montevarchi-Orvietana, Ghiviborgo-Terranuova Traiana, l’avvincente scontro al vertice Grosseto-Tau Altopascio, Prato-Sansepolcro, San Donato Tavarnelle-Follonica Gavorrano, Seravezza Pozzi-Scandicci, Trestina-Camaiore e Foligno-Poggibonsi.

Proprio il Foligno, nelle scorse ore, ha messo a segno un gran colpo: ha tesserato l’ex difensore della Robur, Andrea Sbraga, protagonista in bianconero nella stagione 2017/2018 e al debutto nei dilettanti, dopo una carriera trascorsa nel professionismo. Un chiaro segnale al campionato.

L’attuale classifica: Siena, Tau Altopascio e Grosseto 13; Seravezza Pozzi 12; San Donato Tavarnelle 11; Foligno 10; Prato 9; Ghiviborgo, Scandicci e Camaiore 8; Terranuova Traiana, Sansepolcro e Follonica Gavorrano 7; Montevarchi e Orvietana 6; Cannara 5; Trestina 4; Poggibonsi 2.