Arbitro e programma. Dirige Galligani. Fortis-Audax Rufina l’altro anticipo

Sarà l’arbitro Niccolò Galligani – sì, omonimo dell’attaccante bianconero Elia – della sezione di Pistoia a dirigere domani la partita Siena-Castiglionese, in programma allo stadio Berni con calcio di inizio alle 14,30. Gli assistenti saranno Vincenzo Smecca della sezione di Carrara e Giacomo Gianneschi della sezione di Grosseto. Il quindicesimo turno prevede anche un altro anticipo, il match Fortis Juventus-Audax Rufina. Tutte le altre sfide in programma si giocheranno domenica, sempre alle 14,30. Questo il quadro: Firenze Ovest-Signa, Lastrigiana-Baldaccio Bruni, Nuova Foiano-Mazzola, Sinalunghese-Colligiana, Asta-Scandicci, Terranuova Traiana-Rondinella Marzocco. Riposa: Pontassieve. L’attuale classifica: Siena 32; Scandicci 23; Castiglionese 22; Nuova Foiano e Sinalunghese 20; Terranuova Traiana 19; Colligiana e Signa 18; Mazzola e Rondinella Marzocco 17; Fortis Juventus 16; Baldaccio Bruni e Audax Rufina 15; Lastrigiana 12; Asta 9; Firenze Ovest 7; Pontassieve 6. Oltre al fanalino di coda che, come detto, si fermerà in questo fine settimana, devono ancora osservare il turno di riposo lo Scandicci, la Nuova Foiano e l’Audax Rufina.