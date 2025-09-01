Arcetana più in palla del Fabbrico. Un gol per tempo. Fiorentini risponde all’acuto di Martina

FABBRICO1ARCETANA1

FABBRICO: Rossi, Malavolti, Nocerino (24’ st Andolina), Tamagnini, Scappi, Budriesi, Pedrazzoli (34’ st Gibertoni), Genova, Montuoro, Lari (33’ st Macchiavelli), Martina (9’ st Minelli). A disp. Salati, Koni, Marchini, Negri, Marchesi. All. Galantini.

ARCETANA: Antonioni, Ceci, Andreotti (11’ st Laamane), Pigati (38’ st Ferrari M.), Maccabruni (1’ st Barbati), Fiorentini, Poligani (33’ st Blotta), Bassoli, Messori, Barbieri (29’ st Elatachi), Grillenzoni. A disp. Nicolosi, Rinaldi, Curti, Baldari. All. Borghi.

Arbitro: Rossetti di Parma.

Reti: 18’ Martina (F); 15’ st Fiorentini (A).

Note: ammoniti Tamagnini, Budriesi, Minelli e mister Galantini (F), Ceci (A).

Termina pari il derby reggiano. Nel primo tempo il vantaggio locale grazie a una violenta conclusione di Martina che fulmina Antonioni. Gli ospiti, che non riescono a concretizzare le occasioni avute con Messori, Barbieri, Bassoli e Grillenzoni, impattano al 60’: è Fiorentini a realizzare l’1-1 su azione di calcio d’angolo. Nel finale il Fabbrico colpisce un palo con Macchiavelli, poi è Andolina che non riesce a riprendere la sfera e l’occasione sfuma.

"Meritavamo di vincere – dice il tecnico ospite Cristian Borghi – perché per oltre 80’ abbiamo dominato. Il palo del Fabbrico? Sarebbe stata un’autentica beffa". Il collega Maurizio Galantini: "Nel finale avremmo potuto centrare i 3 punti, ma sotto il profilo della condizione fisica l’Arcetana è decisamente più avanti di noi. Noi non siamo stati abili nel far circolare la palla".

Foto: Federico Fiorentini (Arcetana)