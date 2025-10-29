Arcetana-Rolo: match tra chi cerca ossigeno. Derby tutto rossoblù al ’Torelli’ di Scandiano

Mercoledì di campionato (ore 20.30) per Eccellenza, Promozione e Seconda categoria.

Tutte di fronte le 8 reggiane del girone B di Promozione per quattro derby incandescenti: si ritrovano a distanza di due settimane e sempre allo "Spezzani" di Baiso i gialloblù di casa e il Castellarano degli ex di turno a partire da mister Paolo Lodi Rizzini che vogliono continuare nel loro trend positivo.

Primo incrocio in questa dimensione fra Sammartinese e Masone, mentre il Casalgrande prova il colpo gobbo al "Torelli" nel derby tutto rossoblù contro uno Sporting Scandiano che sembra aver trovato la quadra. Sul palcoscenico del "Borelli" punti pesanti fra la matricola Virtus Correggio e una Riese in ritardo sulla tabella di marcia.

Fari puntati sull’inedito Vezzano-Bagnolese che segna il ritorno a casa da grande ex di turno del trainer ospite Paolo Vinceti, capace di guidare i gialloblù fino ai play-off dell’anno scorso al termine di un ciclo pluriennale. I matildici hanno pagato dazio al giudice sportivo nel blitz di Boretto che è costato la pesante squalifica al difensore Grossi e al regista Mauro Piermattei, rispettivamente fermati per 5 e 4 gare. Problema squalifiche anche per il Bibbiano/San Polo di scena a Langhirano con la difesa da reinventare causa le assenze del terzino Fornaciari, del centrale Fontana e del jolly Errigo. Un Luzzara mai domo insegue una nuova impresa ricevendo l’ambizioso Colorno. Deve uscire dall’impasse il Montecchio che deve tornare alla vittoria nella difficile trasferta di Medesano.

Nella Serie A dei Dilettanti anticipano tutti Fabbrico e Vianese che si affrontano nel pomeriggio in un match che promette tante emozioni. Punti salvezza pesanti nell’altro derby Arcetana-Rolo che puntano ad interrompere le rispettive serie nere di 5 e 4 turni; negli ospiti out il terzino destro Ziliani in castigo per una giornata.

In Seconda categoria campo centrale il Parrocchiale di Pratissolo dove l’ex capolista Boma Fellegara tende l’imboscata alla nuova regina Atletic Progetto Monagna; negli scandianese ex di turno il centrocampista Kuci. Non può distrarsi il Vetto di scena a Casina per un derby mai scontato. Prova ad uscire dalla crisi la Saxum United nella stracomunale contro i cugini del Rivalta.

EccellenzaArcetana (6)-Rolo (8) sul sintetico di Fiorano (ore 20.45); Atletic CdR Mutina (14)-Campagnola (6); Fabbrico (10)-Vianese (21) ore 14.30; Salsomaggiore (6)-Brescello Piccardo (16).

PromozioneGirone A: Fornovo Medesano (15)-Montecchio (19); Langhiranese (13)-Bibbiano/San Polo (15); Luzzara (14)-Colorno (18); Monticelli (11)-Boretto (14); Vezzano (5)-Bagnolese (8).Girone B: Baiso/Secchia (8)-Castellarano (17); Sammartinese (9)-Masone (17); Sporting Scandiano (15)-Casalgrande (3); Virtus Correggio (10)-Riese (8).

Seconda categoriaGirone D: Boma Fellegara (14)-Atletic Progetto Montagna (16); Borzanese (2)-Original Celtic Bhoys (13) al "Poggio" di Albinea; Carpineti (13)-Casalgrandese (13); Montecavolo (8)-MT 1960 (13); Real Casina (6)-Vetto (15); Rivalta (6)-Saxum United (3); Sporting Cavriago (9)-Barcaccia (8) al Parco dello Sport di Cavriago.