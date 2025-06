Arcola Garibaldina pronta a tornare in campo. La squadra rinasce nel segno di Mulattieri

Rinasce l’Arcola Garibaldina, dopo un anno di inattività, grazie ad un nuovo progetto e all’iniziativa della famiglia Mulattieri, che di calcio se ne intende. La volontà di ricostituire la squadra è partita dal giovane Nicola Mulattieri, figlio di Riccardo Mulattieri e nipote di Sergio storico presidente negli anni ’70 della Garibaldina. Non solo: Nicola è fratello di Samuele Mulattieri, attaccante del Sassuolo neopromosso in serie A, indiscusso protagonista del mondo del calcio e pluripremiato per le sue performance sportive. Nel 2023 ha ricevuto il premio intitolato a Manlio Scopigno e Felice Pulici, riservato al miglior giocatore della serie B quando ha vestito la maglia del Frosinone contribuendo alla promozione della squadra ciociara in serie A. La nuova compagine sarà presentata domenica, giorno già denominato ’Garibaldina Day’, grazie al giovane Nicola che con molto impegno ha messo insieme la squadra unendo ragazzi di Arcola, Sarzana e Spezia, mossi dalla stessa passione e che parteciperanno ai campionati di Seconda categoria, con determinazione e l’obiettivo di vincere subito. Tutto è nato qualche mese fa quando Nicola Mulattieri ha contattato il vicesindaco di Arcola Gianluca Tinfena, che dieci anni fa è stato vicepresidente della squadra, chiedendo un incontro con lo stesso Tinfena, la sindaca Monica Paganini e il delegato allo sport Ferdinando Coppola.

Durante l’incontro Mulattieri ha manifestato l’intenzione di riformare la compagine calcistica. Il progetto è stato subito accolto dall’amministrazione comunale con grande piacere e domenica nel parco polivalente di via Porcareda dalle 17,30 ci sarà la realizzazione di un sogno. Una grande festa per la rinascita della squadra. ’Guest star’ il calciatore arcolano Samuele Mulattieri e altri giocatori professionisti di serie A e si serie B, amici dell’attaccante del Sassuolo. Sarà l’occasione per sfidare i professionisti, tornei amichevoli, gare di palleggi con premi e saranno messe all’asta maglie di calcio di serie A e serie B. Nell’occasione saranno dati riconoscimenti anche a dirigenti, ex allenatori e giocatori della squadra nel corso degli anni.

