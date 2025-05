Arcore vuole il riscatto. Si fa spesa al Castello

Nessun dramma per la retrocessione e il ritorno in Promozione, probabilmente la categoria giusta per la Casati Arcore di oggi che tastato il polso all’Eccellenza, si prepara per la stagione 2025/26 con nuovi stimoli, nuovi uomini, nuovi giocatori. Staff tecnico inedito (per la Casati) ma affiatato per il direttore generale Davide Dattola che pesca per intero dal Castello Città di Cantù per ricomporre i quadri della prima squadra. La direzione sportiva è stata affidata a Davide Rota che si porta con sé – da Cantù – l’allenatore classe 1988 Daniele Camarda. Già vice di Brittanni, Camarda era stato promosso capo-allenatore 12 mesi fa e dopo l’ampia salvezza conquistata un mese fa grazie a un buonissimo girone di andata (meno il ritorno) si trasferisce alla Casati per il definitivo salto di categoria. Viene definito nella nota del club "tecnico visionario, porta con sé un approccio moderno, basato su principi di gioco condivisi più che su schemi rigidi". Il preparatore sarà Simone Crudo anche lui dal Castello. Vietato perdere tempo ad Arcore e quindi oltre ai tecnici è già tempo per annunciare i primi giocatori che ufficialmente dal 1° luglio saranno biancoverdi. L’acquisto più “romantico“ riguarda il centrocampista anche lui del 1988, come il mister, Alessio Tremolada (in foto col ds Rota). Questa sarà la sua stagione numero 20 tra i “grandi“ quasi per intero tra D e Promozione in Brianza.

Con l’Ardor Lazzate ha vinto una Coppa Italia di Eccellenza con il compianto Marco Campi in panchina, ha vinto anche due campionati con Vis Nova e Muggiò, ma è ricordato positivamente anche alla Folgore, a Desio, a Lissone, ad Arcellasco. L’ultima stagione era nella vicina Lesmo dove ha segnato anche quattro reti. Anche per l’organico della prima squadra si pesca dal Castello. Rota e Camarda vogliono i loro “fedelissimi“ e a difendere i pali della porta arcorese sarà l’estremo difensore classe 2004 Jacopo Foti. Anche lui ex Castello, è stato anche a Muggiò e a Lentate. Lo stesso dicasi per Giacomo Ravasi centrocampista del 2003, cresciuto nei settori giovanili di Monza e Renate, è stato anche capitano della Juniores Nazionale della Vis Nova, prima di trasferirsi al Castello.