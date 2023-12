"Ardor, contro la Solbiatese senza fare calcoli"

La Solbiatese domani (14.30 in trasferta) in campionato per allungare la striscia di risultati positivi a quota 8 e restare a contatto con le big al giro di boa del campionato. E poi ancora la Solbiatese mercoledì sera per il ritorno della semifinale Coppa Italia dopo però lo 0-3 dell’andata. È un’Ardor in salute e mister Fedele prova a inquadrare il momento, prima dello stop, partendo dall’ultima sconfitta che poi ha aperto il break. Cos’è successo dopo Magenta? Una sconfitta che avrebbe ucciso un toro mentre per voi ha avuto effetto contrario… "L’esperienza mi insegna che c’è sempre una partita che segna la svolta e non è detto che abbia esito positivo. Son quelle situazioni che ti fan capire quale direzione intraprendere. I ragazzi sono stati bravi a trovare quella giusta e percorrerla". Con un Giangaspero in più, lo stato di salute sembra in crescita, dopo la doppietta... "È il giocatore che in questo girone di andata ci è mancato maggiormente. Ha saltato le prime quattro giornate per un infortunio rimediato in Coppa. È rientrato, si è rifatto male sempre in Coppa. Ora sta meglio e si vede. Ci dà un’altra dimensione offensiva, il suo valore è innegabile".

Domani c’è la grande sfida ancora con la Solbiatese, la pausa e poi a gennaio inizia il ritorno dove di solito cambia tutto… "Il girone di ritorno è un altro campionato. La classifica si delinea, come si delineano gli obiettivi e affrontare a febbraio o marzo squadre in difficoltà, che devono salvarsi, è diverso rispetto, magari, affrontarle a metà andata". Dopo l’incredibile sconfitta di Solbiate, ci sono speranze per la Coppa? "Durissima, ma ci proviamo. A Solbiate ci siamo complicati la vita da soli, oltre alla forza dei nostri avversari che non si discute. Giocheremo senza nulla da perdere, senza fare calcoli".

Ro.San.