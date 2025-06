Ardor Lazzate punta in alto in Eccellenza con Fedele e Giangaspero

L’Ardor Lazzate si candida già da ora a un ruolo da assoluta protagonista per il prossimo campionato di Eccellenza. E, come è noto, lo farà ancora con Ferdinando Fedele seduto sulla panchina. Sembrava prossimo un cambio della guardia sulla panchina della compagine gialloblù ma sarà ancora il tecnico varesino il condottiero. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo non ha scalfito la fiducia della società nei suoi confronti, anzi. Il consiglio direttivo ha atteso le dinamiche del mercato delle panchine specie di Serie D per poi ufficializzare l’avvenuto accordo con il tecnico della provincia di Varese. "Al termine del campionato ci siamo parlati e con la società c’era un accordo sulla base del quale se fosse arrivata un’offerta vera, concreta dalla serie D l’avrei presa in considerazione. C’è stato solo qualche avvicinamento, qualche apprezzamento e nulla più. In Eccellenza la priorità assoluta, per quanto mi riguardava, era l’Ardor Lazzate e così è stato".

Così sono andate le cose nel mese di maggio. E in futuro? Come andranno? Bene, secondo le ambizioni di tecnico e società.

"Vogliamo allestire una squadra costruita per raggiungere gli obiettivi. Che vuole essere più protagonista nell’arco dell’anno. Le valutazioni però vanno fatte a mente fredda nel senso che è sbagliato pensare che bisogna smantellare perché non abbiamo centrato i playoff. Lo zoccolo duro resta, non è tutto da buttare. Aumenteremo il tasso tecnico per competere e provare a vincere il campionato".

È agli sgoccioli la trattativa per confermare al centro dell’attacco Francesco Giangaspero anche se, per lui, le sirene non mancano. Si ripartirà poi dalle certezze della difesa: Davide Marioli e Nicolò Guanziroli.