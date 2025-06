Arena Metato e Sconvolts, a voi la scena. Lo scontro finale assegna lo scudetto Uisp

CALCIO

Sarà Arena Metato-Sconvolts la finalissima della stagione Uisp 2024-25. Una finale non inedita e pronosticabile alla vigilia, ma maturata in modo decisamente anomalo. I campioni in carica dell’Arena Metato ci sono infatti arrivati senza giocare la partita di ritorno. Come spieghiamo più dettagliatamente nella parte della cromvaca del nostro giornale, il villa Diletta/Bayern Versilia ha deciso di non presentarsi per incidenti avvenuti nella gara di andata.

Polemiche a parte, per l’Arena Metato campione in carica sarà la 5° finale della storia, la 4° consecutiva (sconfitte nel 2018 e nel 2022, rispettivamente contro La Cella Pisa e I Passi 77, e vittorie nel 2023 e nel 2024, rispettivamente contro Sconvolts (2-0) e I Passi 77 (2-1)).

Lo Sconvolts invece la finale se l’è dovuta sudare fino alla fine, perdendo la partita di ritorno contro il Discobolo Croce Verde per 1-0. Sconfitta indolore alla luce del 2-0 a favore dell’andata. Vano il centro croceverdino di Doudou. "Una bellissima partita - commenta Adriano Pasquini dello Sconvolts -, equilibrata e con occasioni da ambo le parti. Noi, ad esempio, abbiamo colpito una traversa con Celi. Comunque complimenti a loro, sono una bella squadra". "Abbiamo comandato il gioco per tutte e due le partite. Peccato, ma abbiamo ottime basi per il futuro. Due squadre all’altezza dell’evento" commenta Mario Limetti del Discobolo Croce Verde. Per i marinelli sarà la 7° finale della storia; finale divenuta familiare negli ultimi anni: sconfitta nel 2020, contro il Cicli Maggi (1-0), successo nel 2021 contro il Punto Diesel (2-1) e nuova sconfitta del 2022 contro L’Arena Metato (2-0). "Raggiungere subito la finale dopo un anno di stop assoluto, dato che non ci siamo iscritti allo scorso campionato - spiega ancora Pasquini -, è una sorpresa ma ci inorgoglisce. Non siamo più così forti qualitativamente ma siamo un gruppo vero. Giocheremo da under dog".

Intanto si sono giocati anche i quarti di finale del Torneo Sassolini: Tdl Soccer-Lube Cucine Viareggio 2-2 (4-5 ai rigori); Hotel Virginia-Ctz Imballaggi 0-2 (Dati-Possenti); Unione Quiesa Orange-Piano di Mommio/Manù 2-0 (Raffaelli-Panconi. Manfredi fallisce un rigore sullo 0-0). Da disputarsi ancora Csf Bianchi/Mda-I Passi 77.

Sergio Iacopetti