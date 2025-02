Arezzo alla prova decisiva per il riscatto. Primo test per la nuova rosa di Bucchi

Questi ultimi frenetici giorni, che hanno visto l’esonero di Troise, la ricerca del nuovo allenatore e l’ingaggio di Cristian Bucchi, hanno fatto passare in secondo piano la chiusura della finestra invernale di calciomercato. Il direttore Cutolo ha dovuto dare priorità all’individuazione del nuovo tecnico e, così, l’Arezzo ha finito per fare più cessioni che acquisti. Nella lista definitiva, quindi, c’è ancora un posto libero che potrà essere occupato da uno svincolato.

Cristian Bucchi, dunque, arrivato con la rosa già definita e di fatto costruita per un altro allenatore, avrà eventualmente modo di chiedere un innesto che dovesse ritenere funzionale per il suo credo tattico. Sono, infatti, 22 i giocatori che occupano un posto in lista, mentre il terzo portiere Galli e il terzino Bigi, per ragioni d’età, non rientrano in questa casistica, pur essendo arruolabili.

Ma andiamo a riepilogare tutti i movimenti di mercato operati in questa finestra invernale. L’Arezzo si è mosso prima di tutto in difesa, cedendo in prestito con diritto di riscatto prima Masetti (2001) alla Pianese, poi Del Fabro – autentica delusione della prima parte di stagione – al Catania. In entrata è invece arrivato il centrale Matteo Gilli, dal Picerno, che ha firmato un contratto fino al 2027.

Per lui già quattro presenze dal suo arrivo a oggi. Tra i difensori, ha lasciato l’Arezzo – ma era già fuori lista da inizio stagione – anche il terzino sinistro Zona, passato in prestito al Follonica Gavorrano fino alla naturale conclusione del contratto che lo lega agli amaranto fino a giugno.

Dopo aver sistemato la linea difensiva, il dt Cutolo si è gettato a capofitto sul reparto offensivo per venire incontro alle richieste dell’ex tecnico Troise e aumentare il livello di un reparto che ha creato – e concretizzato – occasioni a intermittenza. Hanno lasciato il Cavallino Gucci e Gaddini, ormai ai margini del progetto tecnico, ceduti entrambi in prestito rispettivamente a Livorno e Pontedera. Al loro posto sono arrivati in amaranto due attaccanti che hanno iniziato la stagione in serie B.

Il primo è stato Alessandro Capello, dalla Carrarese, profilo di valore assoluto per la categoria come dimostra lo scorso campionato da protagonista con i marmiferi e la promozione in B dai playoff. Può agire in tutti i ruoli dell’attacco, da prima o seconda punta, da trequarti o esterno adattato.

L’ultimo in ordine di tempo a unirsi al gruppo è stato infine Mario Ravasio, prima punta prelevata dal Cittadella dove aveva raccolto, fino a gennaio, 21 presenze e 1 gol. Entrambi sono arrivati a titolo definitivo e hanno firmato un contratto fino al 2027.

Ricapitolando: cinque cessioni (una di un giocatore già fuori lista) e tre acquisti che hanno ridotto la lista, appunto, a 22. Chissà che Cutolo, su indicazione del nuovo tecnico, non cali anche questo asso che si è tenuto nella manica.