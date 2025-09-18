Arezzo, Bucchi punta sul turnover. Tris con Guidonia, Pianese e Carpi

di Luca Amorosi

Squadra che vince non si cambia. Come ci aveva abituato anche nella scorsa stagione, il tecnico amaranto Cristian Bucchi ha individuato una formazione tipo e in linea di massima sta confermando quella, anche perché i risultati gli stanno dando ragione. Questo nonostante una rosa che, quest’anno, gli garantisce alternative valide in ogni ruolo, compreso in porta. Se analizziamo l’undici titolare delle prime quattro giornate di campionato, notiamo che ben sei giocatori sono sempre scesi in campo dal primo minuto, vale a dire Venturi in porta, Gilli in difesa, Chierico e Mawuli a centrocampo e Pattarello e Tavernelli in attacco. Nelle altre caselle, Chiosa, Guccione e Cianci hanno saltato una sola gara e solo perché squalificati, mentre Renzi ha lasciato il posto a De Col sulla fascia destra della difesa per infortunio. L’unico avvicendamento maturato per scelta tecnica è quello di domenica scorsa, con Tito preferito a Righetti come terzino sinistro.

Qualcosa, però, potrebbe cambiare già domani sera per la gara del Comunale contro il Guidonia. Un po’ perché ci sono le condizioni di Chiosa e Renzi da valutare, ma soprattutto perché quella contro la neopromossa laziale è la prima di tre sfide ravvicinate in appena nove giorni. Martedì 23, infatti, è in programma il primo turno infrasettimanale della stagione in casa della Pianese, per poi chiudere il trittico, e il mese di settembre, di nuovo al Comunale sabato 27 contro il Carpi.

Tre gare dopo le quali sarà possibile fare un primo bilancio, verificando se il Cavallino sarà riuscito, o meno, ad approfittare di un calendario agevole, per quanto solo sulla carta, per restare in vetta con qualche punto rassicurante di distacco sulle inseguitrici. Sono, tuttavia, anche tre sfide che possono davvero far capire il valore e la profondità della rosa allestita dal direttore Cutolo. È probabile che Bucchi, infatti, attinga maggiormente dalle presunte "riserve", o meglio, da coloro che hanno giocato meno, pur avendo dimostrato di non essere amante del turnover. Resta da capire se qualche cambiamento ci sarà già domani o se questi verranno rinviati alla sfida agli amiatini o, in terza battuta, a quella contro gli emiliani. Di certo giocatori come Iaccarino, Varela e lo stesso Ravasio, in gol nelle ultime due partite, sono più che semplici alternative.

Lo stesso si può dire per Gigli, che ha dato buone garanzie quando chiamato in causa, mentre a sinistra Tito, nonostante la brutta prestazione di Alessandria, porterà avanti un ballottaggio serrato con Righetti. In attesa di recuperare a pieno regime Renzi e Dezi. Più indietro, a oggi, partono solo Arena dietro, Perrotta e Meli in mezzo e Dell’Aquila davanti. Da capire, infine, se anche Trombini potrà far tirare il fiato a Venturi in una di queste tre partite.