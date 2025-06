Arezzo Calcio Femminile celebra la stagione di Serie B a Coverciano

AREZZO Anche l’Arezzo calcio femminile ha partecipato, al centro tecnico federale di Coverciano, all’evento di giovedì scorso denominato "B to B", che ha fatto calare il sipario sulla stagione di serie B femminile. A rappresentare il club amaranto erano presenti il presidente Massimo Anselmi e il direttore generale Roberto Cucciniello, che ha da poco assunto questa carica, i quali sono intervenuti a una giornata dedicata alla celebrazione dei valori, delle identità e della crescita del movimento calcistico femminile italiano. L’evento ha visto salire sul palco figure di primo piano, come il presidente della Figc Gabriele Gravina e la presidentessa della Divisione serie B femminile Laura Tinari, in un contesto ispirato dalle parole di Papa Francesco, a sottolineare il valore umano e sociale dello sport. Nel corso dell’evento, sono state premiate anche le migliori calciatrici della stagione come Magdalena Sobal del Brescia, capocannoniera con 21 gol, e la migliore squadra, vale a dire il Genoa. "In Italia il calcio giocato dalle ragazze è in crescita costante come numero di tesserate, di attenzione e soprattutto di partecipazione attiva in quella che si sta finalmente affermando come una grande comunità sportiva", ha dichiarato Gravina.