Arezzo Calcio Femminile: Rimonta Straordinaria e Pareggio con Genoa Women

AREZZOÈ terminata in modo pirotecnico la stagione dell’Arezzo calcio femminile, che domenica pomeriggio è riuscita a conquistare un punto a Genova contro il Genoa Women, già certo della promozione in serie A, rimontando tre gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Il primo tempo è appannaggio delle padrone di casa, anche se l’Arezzo era partito meglio sfiorando il vantaggio con Taddei e Fracas. Al 21’, però, un colpo di testa di Acuti porta avanti le rossoblù, che poi raddoppiano a cinque minuti dal termine della prima frazione con Campora, ancora di testa. In avvio di ripresa Cuschieri firma il 3-0 che sembra scrivere la parola fine alla gara, ma l’Acf non molla e grazie anche alle forze fresche inserite dalla panchina, segna due gol nel giro di tre minuti (tra il 74’ e il 77’) con Balducci e Razzolini.

In pieno recupero, la capitana amaranto sigla la personale doppietta con un colpo di testa vincente che vale il 3-3 definitivo. Con questo pareggio, le amaranto chiudono a quota 40, record di punti in serie B. Tanta soddisfazione per l’allenatrice Ilaria Leoni."Abbiamo giocato un’ottima partita, sono contenta per la prestazione e per la rimonta ma soprattutto perché hanno debuttato altre due ragazze della Primavera (Perfetti e Tomassini) e perché è rientrata Sara Nasoni dopo un lungo infortunio per la rottura del crociato. Siamo tra le poche squadre ad aver fatto punti con Ternana, Genoa e Bologna, tre delle prime quattro della classifica finale. Sono molto contenta della stagione che abbiamo fatto e ringrazio tutte le ragazze e la società".

Adesso, è tempo di meritato riposo per calciatrici e staff, ma non per la società che è già al lavoro per preparare la prossima stagione, a partire dal valutare la conferma o meno di Leoni come allenatrice della prima squadra.